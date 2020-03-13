حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 13 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: نجاح مشروع لك يسلط عليك الضوء ويجعلك قبلة أنظار كبرى الشركات والعقود المغرية بغية الفوز بك، هنيئًا لك.عاطفيًا: يؤدي أحد المقربين دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلك.صحيًا: انطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.