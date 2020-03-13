حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 13 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: أجواء فلكية رابحة ومميزة تخدم مصالحك فالحظوظ الكبيرة ترافقك تطور مهم يحمل نوع من تغيير ويسهل أمورك.عاطفيًا: لا تستهزئ بردّة فعل الشريك، قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في كل شيء.صحيًا: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائيًا والانتباه لصحتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.