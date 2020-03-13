حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 13 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: لا تزال التأثيرات الفلكية مناسبة فتسهل عليك المهمة لكسب التأييد والتخفيف من السلبيات ومواكبة مجريات الأمور بمهارة وحنكة.عاطفيًا: كن لطيفا مع الحبيب ولا تتصرف بعنف تجاهه، بعض العوائق المادية تقف في طريق العلاقة.صحيًا: تنازل عن عنادك بأن الرياضة لا تفيد بشيء، جرب لترى بأم العين.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.