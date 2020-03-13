حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 13 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: تثير قضية مهنية انزعاجك وتسعى الى معالجتها بشكل يتأرجح بين الإيجابية والسلبية، وتشتد الازمة وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات بغية تلطيف الجو.عاطفيًا: حبك للشريك أمر عظيم وهو دائمًا يقف إلى جانبك في أصعب الأوقات فلا تشكك في حبه.صحيًا: لا تتناول أكثر من صنف من الطعام على العشاء، وخصوصًا إذا كان بعضها غنيًا بالدهنيات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما يًنتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.