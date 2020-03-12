إشادة دولية بجهود مصر في حقوق الإنسان وتمكين المرأة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التقرير المصري، حيث أشادت الدول الأعضاء بجهود القاهرة واستجابتها لغالبية توصيات آلية امراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية.وأشار التقرير إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وقدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثون خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء أغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية.وأثنى مندوب باكستان على جهود مصر في منع الإتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، وأوصى بتعزيز مشاركتها في البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب.كما أشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة المصرية للمرأة وأوصى برفع الوعي للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.وطالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الأمن لمنظمات المجتمع المدني وأيضا السماح بزيارة المقررين الخواص والعمل بالاتفاقيات الدولية.وأشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الإنسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، وأوصى مندوب رواندا بزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوي الاعاقة، وأشادت بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى ضباط الشرطة.ورحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق في الجنسية، وأوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى موظفي الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر.وأشادت سنغافورة بجهود مصر في التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الاتجار بالبشر، وأوصت بالتعاون مع كل أصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.كما أوصت الصومال وجنوب إفريقيا وأسبانيا بمواصلة الطريق التنموي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الإنسان.وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان والانضمام للمعاهدات الدولية التي لم تنضم لها مصر حتى الآن.ورحبت أوغندا وأوكرانيا والإمارات بمبادرات الحكومة في حقوق الإنسان لاسيما ذوي الإعاقة.وقال مندوب أوروجواي وأوزباكستان، وفيتنام، واليمن، إن تجربة مصر في حماية حقوق النساء رائدة.وأوصت زامبيا وأفغانستان وألبانيا والجزائر وأنجولا، بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والنظر في التصديق على ما لم يتم التوقيع عليه.وأشادت أرمينيا وأذربيجان والبحرين وبنجلاديش وبيلاروسيا، بجهود مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبرامج حماية الكنائس وبرامج التعاون مع الأزهر، وتعزيز جهود مصر لتعزيز التسامح، وطالبت بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد.وطالبت بتسوانا وبلغاريا وبوركينا فاسو وبروندي وتشاد والصين بتعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وبذل جهود لمكافحة الفقر وتوفير الدعم خاصة في الريف.ورحبت جيبوتي والدومينيكان وأثيوبيا وجورجيا واليونان، بالجهود المبذولة في مصر للنهوض بحقوق الإنسان خاصة الحق في الصحة والتعليم وحقوق العمالة، وتعزيز جهود البلاد لمكافحة التمييز لا سيما التمييز ضد المرأة والتمييز والمعتقد.وطالبت الهند وإندونسيا وإيران والعراق واليابان والأردن وكينيا بوضع برامج تدريبية لتمكين المرأة.