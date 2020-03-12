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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول صورة لسيدة الدقهلية المتوفية بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:39 م
كورونا
كورونا
الدقهلية : عمرو الحوتى
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سجلت محافظة الدقهلية، وفاة أول حالة بفيروس كورونا لسيدة تدعى عطيات محمد إبراهيم البالغة من العمر 60 عاما من قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن وفاة حالة لسيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، حيث استقبلتها مستشفى صدر المنصورة، وهي تعاني من التهاب رئوي حاد صباح أمس الأربعاء، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد مساء أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت اليوم.

ومن جهته، أكد الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وسحب عينات لكل المخالطين للحالة للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

وأوضح مكي لـ"الدستور"، أنه تم استقبال الحالة التي كانت تعانى من التهاب رئوى حاد، وتم الاشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتدخل فريق من الطب الوقائى لنقلها إلى مستشفى العزل لمنع انتشار المرض، مؤكدا أن المحافظة جاهزة للتعامل مع أى حالات بكورونا.

أول صورة لسيدة الدقهلية المتوفية بفيروس كورونا
أول صورة لسيدة الدقهلية المتوفية بفيروس كورونا

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