السيطرة على حريقين بوسط القاهرة

سيطرت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، على حريقين، أحدهما نشب في مخازن أحد محال الطعام الشهيرة بشارع عبد الخالق ثروت في منطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة، والحريق الآخر بشارع نجيب الريحاني بثلاجة أحد المحال أيضا، وساعد سوء الأحوال الجوية على اشتعال النيران، وعلى الفور وصلت سيارات الإطفاء التي سيطرت على الحريق دون وقوع خسائر.وبدأت موجة الطقس السيء على محافظتي القاهرة والجيزة، حيث شهدت هطول سيل من الأمطار مصاحب لظواهر طبيعة أمطار رعدية وبرق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه سوف تشهد البلاد طقسا غير مستقر يومي الخميس والجمعة ويستمر ليوم السبت المقبل، لوجود منخفض جوي منخفض ورياح شمالية شرقية محملة ببخار الماء من البحر الأحمر بذلك بكميات كبيرة من الرطوبة بالبحر المتوسط.وسوف تتسبب تلك الرياح والرطوبة في سقوط الأمطار بكميات غزيرة في الأيام الجارية على محافظات جمهورية مصر العربية لتشهد خلالها أمطار وحدوث رياح تصل لحد العاصفة وتسبب في تقليل الرؤية على الطرق.