وزير التنمية المحلية: الأمطار غدا أكثر غزارة (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أطلق مناشدة للمواطنين بعدم خروج المواطنين للشارع غدا الجمعة.وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن وزير التنمية المحلية قال إن الأمطار ستكون أكثر غزارة غدا، من الأمطار التي سقطت اليوم الخميس وستبدأ زيادة في كمياتها بدءًا من الساعة 8 مساء اليوم.وأضاف بكري أن وزير التنمية المحلية أوضح أن الحكومة اضطرت إلى قطع المياه والكهرباء في بعض المناطق من أجل مواجهة الطوارئ وطالب المواطنين بتفهم الأمر وطبيعة الطقس الذي لم تشهده مصر منذ فترة التسعينات.