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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأقصر خالية من الحوادث في اليوم الأول من الإعصار (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 09:37 م
الأقصر
الأقصر
هدى الأمير
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نجحت سلطات الأقصر، اليوم الخميس، في تفادي وقوع أي حوادث بين المواطنين، على إثر حالة الطقس السيئة التي ضربت المحافظة، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية تمثلت في غلق ميناء الأقصر الجوي، وإغلاق الطريق الصحراوي الشرقي بين محافظتي الأقصر وقنا.

وأعلن محسن الشامى مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر استقرار الأوضاع على مستوى قرى ومراكز المحافظة بالتزامن مع زيادة سرعة الرياح المحملة بالأتربة.

وأوضح أنه حتى الآن لم تتلقى غرفة العمليات أى بلاغات بوقوع أى حوادث أو مخاطر، مشيرا إلى أنه تم نشر فرق الإنقاذ والطوارئ بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التدخل فى حال وقوع أى طارئ من خلال التنسيق المستمر مع غرف عمليات مراكز المدن.

وتتقدم محافظة الأقصر بالاعتذار للأهالى بسبب انقطاع التيار الكهربائي بعدد من الطرق السريعة والرئيسية على مستوى المراكز والمدن مع الإحاطة بأنه قد ينقطع التيار الكهربائي ببعض المناطق الأخرى، وذلك ضمن إجراءات السلامة العامة لحين تحسن الأوضاع الجوية لضمان عدم حدوث أعطال أو خسائر كبرى.

يذكر أنه تم صباح اليوم غلق الطريق الصحراوى الغربى والشرقى ما بين الأقصر وقنا، وتعليق العمل بمطار الأقصر الدولى وتغيير مسار كافة رحلات الطيران المقرر هبوطها بمطار الأقصر اليوم لتهبط بمطار الغردقة، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية ولضمان هبوط آمن للطائرات.

أرقام الطوارئ لغرفة عمليات المحافظة 2372188 -- 2374903.
الأقصر خالية من الحوادث في اليوم الأول من الإعصار (صور)
الأقصر خالية من الحوادث في اليوم الأول من الإعصار (صور)
الأقصر خالية من الحوادث في اليوم الأول من الإعصار (صور)
الأقصر خالية من الحوادث في اليوم الأول من الإعصار (صور)
الأقصر خالية من الحوادث في اليوم الأول من الإعصار (صور)
الأقصر خالية من الحوادث في اليوم الأول من الإعصار (صور)
الأقصر خالية من الحوادث في اليوم الأول من الإعصار (صور)
الأقصر خالية من الحوادث في اليوم الأول من الإعصار (صور)

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