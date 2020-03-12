مستثمرو سوهاج: مبادرة دعم الصناعة تساهم في إعادة فتح المصانع المغلقة

أشاد المهندس محمود الشندويلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بدور القيادة السياسية خلال الفترة الحالية للنهوض بالاقتصاد المحلي والعمل على حل المشاكل المتعلقة بالصناع والمستثمرين.وأضاف الشندويلي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مبادرة دعم الصناعة المصرية وحل أزمة المصانع المتعثرة ستساهم بشكل كبير فى إعادة فتح المصانع بعد إغلاقها، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج، والذى سيجعله ينافس الأسواق الخارجية.وتابع رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن المشاكل المادية ليست وحدها التي يعاني منها الصناع وإنما يعانون أيضا من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والغاز، مطالبًا بضرورة خفض أسعارهما.