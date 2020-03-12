رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستثمرو سوهاج: مبادرة دعم الصناعة تساهم في إعادة فتح المصانع المغلقة

الخميس 12/مارس/2020 - 09:35 م
المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي
أسماء إبراهيم
طباعة
أشاد المهندس محمود الشندويلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بدور القيادة السياسية خلال الفترة الحالية للنهوض بالاقتصاد المحلي والعمل على حل المشاكل المتعلقة بالصناع والمستثمرين.

وأضاف الشندويلي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مبادرة دعم الصناعة المصرية وحل أزمة المصانع المتعثرة ستساهم بشكل كبير فى إعادة فتح المصانع بعد إغلاقها، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج، والذى سيجعله ينافس الأسواق الخارجية.

وتابع رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن المشاكل المادية ليست وحدها التي يعاني منها الصناع وإنما يعانون أيضا من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والغاز، مطالبًا بضرورة خفض أسعارهما.

موضوعات متعلقة

بورصة الدواجن .. أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-3-2020 في الأسواق

مدبولي: الرئيس وجه قطاعات الدولة بالاستعداد لأى ظروف فى الأمطار

ذروة الأمطار الرابعة مساءً.. والرياح تصل لـ70 كيلو/ ساعة

الصحة: تسجيل 13 إصابة وحالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

image description

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

القصة الكاملة لمقتل عريس ضربا على يد أهل زوجته في طلخا

الصحة: تسجيل 13 إصابة وحالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

الوفى.. دراسة فنلندية: الكلب يصاب بأمراض نفسية مثل صاحبه

لحمايتهم من الطقس السيئ.. حازم صنع منزلا لحيوانات الشوارع (صور)

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
د. محمد عفيفي
مصر وليبيا: تاريخٌ مشترك
المزيد

الثقافة

هل كان مغرورا قاسيا؟ عباس العقاد يدافع عن نفسه

«الحلم القاتل».. كتاب جديد لـ حاتم خضر عن دار الميدان للنشر

إرجاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب لوقت لاحق بسبب سوء الطقس

غزل وحنين في قصائد شعراء سوريا احتفالًا باليوم العالمي للشعر