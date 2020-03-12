دير مارمينا يؤجل قداس ذكرى الراهب زوسيما لسوء «الطقس»

نظرًا لسوء الأحوال الجوية، أعلن دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط، عن تأجيل ذكري الأربعين للراهب الإسكيمي زوسيما آڤا ميناليوم الجمعة ٢٠ مارس، بدلًا من الغد.وكان قد توفي الراهب زوسيما آفا مينا، عن عمرٍ تجاوز ٨١ سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لما يقارب ٤٢ سنة، وهو من الرهبان الذي لبس الإسكيم المقدس خلال الـ ١٥ سنة الأخيرة من حياته.ولد في ١٢ يناير ١٩٣٩ وترهب يوم ٢٤ يونيو ١٩٧٨، لبس الإسكيم المقدس في ٩ يناير ٢٠٠٥ بيد المتنيح مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث.