النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث قطاري روض الفرج

أمر النائب العام بفتح تحقيق عاجلة في واقعة حادث اصطدام قطارين بمنطقة روض الفرج في القاهرة، لكشف حقيقة الواقعة وسببها وكيفية حدوثها.

وقالت السكك الحديدية في بيان لها، إن القطار رقم 991 القادم من سوهاج للقاهرة كان محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، وكان هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية واصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة، ما نتج عنه إصابة 13 بكدمات بسيطة، وتم نقلهم لمستشفيات معهد ناصر وشبرا العام والسكة الحديد.

وانتقل وزير النقل المهندس كامل الوزير، إلى موقع حادث تصادم قطاري إمبابة، لمتابعة آثاره، وأمر بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث والتحفظ على سائقي القطارين.