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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف: سقوط عامل وانهيار سطح مسجد ومأذنتين بسبب السيول

الخميس 12/مارس/2020 - 09:30 م
لشيخ جابر طايع
لشيخ جابر طايع
أميرة العناني
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كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ورئيس غرفة عمليات وزارة الأوقاف لمتابعة تابعيات السيول والرياح الشديدة التي بدأت في الساعات الأولى من اليوم الخميس ومستمرة حتى الآن، عن الوقائع التي رصدتها المديريات في كافة المحافظات جراء السيول والرياح الشديدة على مدار اليوم.

جاءت البداية بمحافظة قنا حيث انهار الجزء العلوي من مأذنة مسجد الرحمن بقرية السلامية في نجع حمادى بأوقاف قنا، وهذا التساقط تسبب فى انهيار سطح المسجد وتصدع حائط الجار، ولم ينتج عن هذا الأمر أي خسائر بشرية، وتم عمل محضر بالواقعة تحت رقم 1471 إدارى نجع حمادى وجارى عمل اللازم.

أما الواقعة الثانية، بسطح مسجد سيدي أحمد البدوي، بطنطا، يوجد به تساقط للمياه من داخل الكاميرا الخرسانية الموجودة بمنتصف المسجد من ناحية دورة المياه والحائط المجاور للمأذنة القديمة، وتساقط مياه من أعلى السقف على الجدران من الناحية القبلية.

وكانت الواقعة الثالثة بمحافظة قنا منذ ساعات، انهارت مأذنة مسجد مكة المكرمة بإدارة الكرنك مركز أبوتشت- أوقاف قنا.

والواقعة الرابعة التي رصدتها غرفة عمليات المتابعة بوزارة الأوقاف كانت بمسجد سيدي خميس بشبين الكوم، تأثر سقفه بالمطر مما أدى إلى رشح المياه على لوحة الكهرباء وسيتم غلقه غدا وستكون صلاة الجمعة بدار الضيافة المجاورة للمسجد.

والواقعة الخامسة جاءت بإصابة عامل مسجد سليمان متولي بالمنيل - جمال سعد عبدالرحمن- حيث سقط من أعلي سطح المسجد وهو يصرف مياه السيول من سطح المسجد فسقط من الأعلي وفقد الوعي وهو في مستشفي القصر العيني يتلقى العلاج اللازم وجاري متابعة حالته بصفة مستمرة من الشيخ جابر طايع، رئيس غرفة عمليات وزارة الأوقاف.




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