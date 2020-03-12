محافظ الدقهلية: مكافأة لعمال كسح المياه.. ونجحنا بنسبة 80%

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية فى اليوم الأول من حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد، في مواجهة كثافة الأمطار من خلال الدفع بعدد ٩٠ سيارة لكسح مياه الأمطار.ومن جهته، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لـ"الدستور"، أنه تم التعامل مع اليوم الأول للأمطار باحترافية شديدة من خلال توحد فرق الانتشار السريع للتعامل مع الأزمات والتواجد على مدار 24 ساعة، من خلال غرف العمليات بجميع المراكز والأحياء.وأوضح مختار، أن نسبة نجاح المحافظة في مواجهة سوء الأحوال الجوية تتخطى 80%،؜ مشيرا إلى أنه يطمع دائما فى المزيد للوصول في النهاية إلى المستوى المطلوب في التعامل مع الأزمات.وأكد المحافظ، أنه تم رصد مكافأة مالية للعمال المتواجدين فى الشوارع والميادين بجميع أنحاء المحافظة لمواصلة أعمال شفط المياه، وذلك تقديرا لمجهودهم غير العادى، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال يجب العمل على تقديرهم ماديا ومعنويا.وأوضح محافظ الدقهلية، أن أعمال كسح وشفط تجمعات المياه بمختلف مدن ومراكز المحافظة تجري بأقصى جهد وبكافة الإمكانيات منذ الصباح وحتى الآن، مضيفا أن الأعمال لن تتوقف حتى توقف سقوط الأمطار والتأكد من نظافة الشوارع وخلوها من المياه.