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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكك الحديدية: عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط

الخميس 12/مارس/2020 - 09:24 م
السكك الحديدية
السكك الحديدية
الدستور
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أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها منذ قليل، عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.

وأعلنت الهيئة مساء اليوم وقف الحركة على مستوى الجمهورية في أعقاب حادث التصادم بين قطارين بالقاهرة.

وقالت السكك الحديدية في بيان لها، إن القطار رقم 991 القادم من سوهاج للقاهرة كان محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، وكان هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية واصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة، ما نتج عنه إصابة 13 بكدمات بسيطة، وتم نقلهم لمستشفيات معهد ناصر وشبرا العام والسكة الحديد.

وانتقل وزير النقل المهندس كامل الوزير، إلى موقع حادث تصادم قطاري إمبابة، لمتابعة آثاره، وأمر بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث والتحفظ على سائقي القطارين.

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