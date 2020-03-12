السكك الحديدية: عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها منذ قليل، عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.





وأعلنت الهيئة مساء اليوم وقف الحركة على مستوى الجمهورية في أعقاب حادث التصادم بين قطارين بالقاهرة.





وقالت السكك الحديدية في بيان لها، إن القطار رقم 991 القادم من سوهاج للقاهرة كان محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، وكان هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية واصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة، ما نتج عنه إصابة 13 بكدمات بسيطة، وتم نقلهم لمستشفيات معهد ناصر وشبرا العام والسكة الحديد.