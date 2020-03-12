ملخص الأحداث.. الإسكندرية هادئة في أول أيام الطقس السيئ

نجحت الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، في احتواء الأزمة التي تتعرض لها البلاد في تلك الفترة من الطقس السئ والعواصف الترابية.ورغم قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أعلن أن اليوم الخميس، إجازة رسمية للعاملين بالدولة، وخلو الشوارع من المارة خوفًا من منخفض التنين والطقس السئ، إلا أن مسئولي الإسكندرية بكامل قوتهم تواجدوا في الشارع للسيطرة على أي أزمات متوقعة بالتزامن مع عدم استقرار الأحوال الجوية.وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بمنطقة الكيلو ٢١ وطريق إسكندرية مطروح ومدخل وداخل مدينة ٦ أكتوبر بنطاق حي العجمي، وذلك لتفقد سيولة الحركة المرورية خلال حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.وشدد الشريف على جميع الجهات المعنية ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية على المرافق الحيوية على مستوى المحافظة لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، ورفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى أحياء المحافظة.فيما شدد "الشريف" على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدار الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات وكسح مياه الأمطار والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية، مؤكدا أنه سيقوم بجولات مستمرة بجميع أنحاء المحافظة، لمتابعة قيام كافة الجهات المختلفة بأعمالها، لحين الانتهاء من الحالة الشديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ مساء أمس.كما كلف محافظ الإسكندرية، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع بالمديرية على مستوى الأحياء، وذلك لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى ووضعهم في الأماكن المخصصة لهم والتابعة لمديرية التضامن.وشدد على توزيع بطاطين وأطعمة ساخنة للمشردين الغير راغبين في التجاوب مع فرق التدخل السريع.كما وجه المحافظ مديرية التضامن بتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي البلاغات بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.من جانبه؛ أوضح إمام فوزي مدير مديرية التضامن أنه وفقا لتوجيهات المحافظ تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات بسبب موجة الطقس.وتم تخصيص ٣ وحدات متنقلة لأطفال بلا مأوى وعدد سيارة للتدخل السريع لتكثيف المرور علي مستوي الأحياء. وأشار إلى أن غرفة العمليات قد تلقت عدة بلاغات وعلي الفور تحركت الوحدات المتنقلة وقامت بالتدخلات اللازمة.وأشار أن أعداد المشردين والأطفال الذين تم نقلهم اليوم بلغت أربع أطفال وثلاث مشردين وتم وضعهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم.وواصلت الأجهزة التنفيذية في أحياء محافظة الإسكندرية، جهودها لكسح مياه الأمطار من شوارع المدينة الساحلية، وفي هذا الصدد تابع العميد فادي وديع رئيس حي وسط أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، حيث تم المرور على طريق الحرية، وطريق الكورنيش بطول حدود الحي، وأنفاق المشاة (الإبراهيمية، كامب شيزار، الشاطبي والسلسلة)، وكذا شارع قنال السويس، وطريق كارفور، وطريق الموقف الجديد، ومحطة مصر، ومحطة الرمل، وأسفل الكباري والأنفاق (الإبراهيمية، منشا، ميدان حساب، وأنفاق عبد المنعم رياض ٢،١بشارع قنال السويس).كما تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق ميدانيًا أعمال تصريف مياه الأمطار بالشوارع نطاق الحي وكسحها منذ صباح باكر اليوم، ووجهت كافة الإدارات المعنية والتنفيذية بالحي بمتابعة كافة تداعيات النوة الحالية والتواصل مع شركة الصرف الصحي أولا بأول منعا لتجمع مياه الأمطار بالشوارع والتأكد من وجود سيارات الصرف الصحي متمركزة بأماكن تجمعات المياه.وعلى الصعيد ذاته تابع حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول عمليات شفط مياه الأمطار بالتعاون مع شركة الصرف الصحى وذلك بشارع بن عقيل بدربالة وشارع مصطفى كامل، وبالنطاق القبلي البحري بنطاق الحي، للتأكد من سيولة الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.وتفقد محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان أعمال تصريف المياه ومنع وجود تجمعات لمياه الأمطار على مدار اليوم، وذلك بمدخل ومخرج طريق الكافورى، والثروة السمكية، وطريق استاد الجيش عند الدفاع الجوى، وطريق الكينج بحرى السكة الحديد، والناصرية القديمة.وقام الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، بمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار بالتنسيق مع مسؤولي الصرف الصحي بالمنتزه ثان، وتطهير الشنايش حتى تتمكن من إستيعاب مياه الأمطار، حيث تمت المتابعة بشارع "ملك حفني السياحي، ومدخل المعمورة السياحي، والطريق الجديد" بتواجد ممثلي الإدارات المعنية من المراقبة العامة للنظافة والأزمات.كما تابع اللواء هشام كمال رئيس حى غرب أعمال كسح وشفط المياه بكلا من مناطق: "أمام بشاير الخير 3 بالطريق الدولى، شارع المكس، امام بنزينة التعاون بشارع المكس، منطقة نجع العرب، شارع مسجد سيدي القباري، خلف الحراسات الخاصة، الموقف الجديد بطريق القبارى السريع"، والتنسيق مع شركة الصرف الصحى لشفط المياه المتراكمة بنهر الطريق، تم تجريف شارع مسجد سيدى القبارى.كما أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، عن جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء، علي مدار الساعة.وأكد الربان شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، على اتصاله الدائم بمراكز عمليات وزارة النقل، والشرطة، وقطاع النقل البحري، والمحافظة، وراديو الميناء، والسفن وادارات الميناء والجهات المعنية الأخري، والتنبيه علي السفن المتواجدة داخل الميناء وعلي الأرصفة بأن تكون جاهزة للإبحار في أي وقت تحسبا للحركة في أي اتجاه حسب تغير سرعة واتجاه الرياح.فيما تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، العديد من المناطق علي مستوى المحافظة، وذلك للتصدي للآثار الناتجة عن النوات، بالطرق الرئيسية والطريق السريع، وفقا لأولويات خطة الطوارئ الموضوعة من أجل تأمين الحركة المرورية.كما أكد " جابر" على تخفيض ضغوط المحطات في وسط الإسكندرية بنسبة ٤٠٪، وفي غرب الإسكندرية إلى، و50%، وذلك نظرا لتزايد معدل كثافة تساقط الأمطار.وشكلت مديرية أوقاف الإسكندرية غرفة عمليات بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لمتابعة أوضاع المساجد فى ظل الظروف المناخية الصعبة.ووجه الشيخ "خشبة" الأئمة والعمال، إلى ضرورة التواجد بالمساجد وضرورة الإبلاغ عن أى ضرر يصيبها بسب الأمطار، كما وجه مديري الإدارات الفرعية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة للمرور على المساجد ورفع التقارير أول بأول للغرفة الرئيسية بالمديرية.