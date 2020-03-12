تجدد موجة الأمطار الغزيرة على محافظة الغربية (صور)

تجدد سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية، منذ قليل، وزادت حدتها وغزارتها، وبدت الشوارع خالية تمامًا من المارة، وهرع المواطنين إلى شرفات منازلهم عقب سماعهم أصوات انهمار الأمطار بشكل قوي.وتتزايد موجة الأمطار والرياح التي تتعرض لها محافظة الغربية، شيئًا فشيئًا حيث زادت أحجام قطرات المطر وكميته، وهبت رياح شديدة خاصة على المدن المُطلة على نهر النيل في كفر الزيات وسمنود.وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، وشهدت الطرق انتشار الدوريات المرورية لتنظيم حركة المرور.وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين، وتابع بنفسه ومعه نائبه، وتفقدا عدة مدن اليوم، وأعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.