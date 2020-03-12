هبوط أرضي بمحور 26 يوليو بسبب الأمطار (صور)

تسبب الطقس السيء وهطول الأمطار الرعدية على محافظات مصر، في حدوث هبوط أرضي بمحور ٢٦ يوليو، بعمق 2 متر في طول 100 متر، بالقرب من نفق الأمن المركزي تجاه أكتوبر، وسرعان ما انتقل رجال المرور لمعاينة الطريق ومساعدة السائقين.وبدأت موجة الطقس السيء على محافظتي القاهرة والجيزة، حيث شهدت هطول سيل من الأمطار مصاحب لظواهر طبيعية أمطار رعدية وبرق، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه سوف تشهد البلاد طقس غير مستقر يومي الخميس والجمعة ويستمر ليوم السبت المقبل، وذلك لوجود منخفض جوي ورياح شمالية شرقية محملة ببخار الماء من البحر الأحمر بذلك بكميات كبيرة من الرطوبة بالبحر المتوسط.وسوف تتسبب تلك الرياح والرطوبة في سقوط الأمطار بكميات غزيرة في الأيام الجارية على محافظات جمهورية مصر العربية لتشهد خلالها أمطار وحدوث رياح تصل لحد العاصفة وتسبب في تقليل الرؤية على الطرق.