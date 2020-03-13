حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 13 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 مارس 2020، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:الحملمهنيًا: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة.عاطفيًا: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الاختلاف بينكما.صحيًا: كثيرة الحلول الناجعة للإبقاء على وضعك الصحي سليمًا، عليك الاختيار فقط.الثورمهنيًا: تثير قضية مهنية انزعاجك وتسعى إلى معالجة تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، تشتد الأزمة وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات بغية تلطيف الجو.عاطفيًا: حبك للشريك أمر عظيم وهو دائمًا يقف إلى جانبك في أصعب الأوقات، فلا تشكك في حبه.صحيًا: لا تتناول أكثر من صنف من الطعام على العشاء، وخصوصًا إذا كان بعضها غنيًا بالدهنيات.الجوزاءمهنيًا: لا تزال التأثيرات الفلكية مناسبة فتسهل عليك المهمة لكسب التأييد والتخفيف من السلبيات ومواكبة مجريات الأمور بمهارة وحنكة.عاطفيًا: كن لطيفًا مع الحبيب ولا تتصرف بعنف تجاهه، بعض العوائق المادية تقف في طريق العلاقة.صحيًا: تنازل عن عنادك بان الرياضة لا تفيد بشيء، جرب لترى بأم العين.السرطانمهنيًا: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.عاطفيًا: تندفع بمشاعرك تجاه الحبيب ولا تعرف كيف تسيطر عليها، كن صريحًا معه وتوقف عن المراوغة.صحيًا: قد تقرر الانتقال إلى حياة صحية سليمة بعيدًا عن كل ما يعكر صفو حياتك.الأسدمهنيًا: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية لكنك تقيم وزنًا لبعض التحذيرات، تقرر عدم الاستمرار على هذا النحو لئلا تحصد الخيبة.عاطفيًا: الثقة المتبادلة توفر لك وللشريك مزيدًا من الراحة، فتفكران براحة أحدكما إلى جانب الآخر.صحيًا: نفذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام.العذراءمهنيًا: أجواء فلكية رابحة ومميزة تخدم مصالحك فالحظوظ الكبيرة ترافقك تطور مهم يحمل نوع من تغيير ويسهل أمورك.عاطفيًا: لا تستهزئ بردّة فعل الشريك، قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في كل شيء.صحيًا: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائيًا والانتباه لصحتك.الميزانمهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم معلومات جيّدة تأتي عن طريق الوحي أو من خلال أحد النافذين، وكذلك يجلب لك مساعدة خفية يحملها القدر.عاطفيًا: قضية مستجدة لها علاقة بالشريك وتنجلي الأمور في موضوع كان غامضًا، تذهب لاكتشاف ما هو مجهول.صحيًا: لا بأس من النهوض صباحًا والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل.العقربمهنيًا: نجاح مشروع لك يسلط عليك الضوء ويجعلك قبلة أنظار كبرى الشركات والعقود المغرية بغية الفوز بك، هنيئًا لك.عاطفيًا: يؤدي أحد المقربين دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلك.صحيًا: انطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة.القوسمهنيًا: لا تجرب القدر ولا تذهب إلى مجالات خطرة. قد تنزعج لبعض الخلافات بالرأي، ويتغير مزاجك، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور.عاطفيًا: استمع إلى مطالب الحبيب ولا تهملها، بإمكانك تلبية ما تعتبره غير مكلف.صحيًا: تجنب قدر الإمكان السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.الجديمهنيًا: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.عاطفيًا: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.صحيًا: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل.الدلومهنيًا: تعيش يومًا متقلبًا ضاغطًا تحت تأثير القمر من العقرب وقد يطلب إليك التنحي من مكان أو مساعدة الآخرين أو القبول ببعض التنازلات في العمل.عاطفيًا: تتاح لك اليوم فرص عاطفية جيدة وأجواء تشويقية وخصوصًا أن كوكب مارس في برجك يولد بعض الحماسة والآمال الجديدة.صحيًا: كن على ثقة تامة بالرياضة فهي قادرة على إبقاء الصحة سليمة والجسم معافى.الحوتمهينًا: يوم واعد بتقدّم مهني أو ربّما اجتماعي، وتزدهر عملية التواصل مع الزملاء وتبدو العلاقات ممتازة.عاطفيًا: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك إلا الآثار السلبية، فكن حذرًا.صحيًا: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم.