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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 13 مارس 2020

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:41 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 مارس 2020، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:


الحمل
مهنيًا: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة.
عاطفيًا: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الاختلاف بينكما.
صحيًا: كثيرة الحلول الناجعة للإبقاء على وضعك الصحي سليمًا، عليك الاختيار فقط.

الثور
مهنيًا: تثير قضية مهنية انزعاجك وتسعى إلى معالجة تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، تشتد الأزمة وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات بغية تلطيف الجو.
عاطفيًا: حبك للشريك أمر عظيم وهو دائمًا يقف إلى جانبك في أصعب الأوقات، فلا تشكك في حبه.
صحيًا: لا تتناول أكثر من صنف من الطعام على العشاء، وخصوصًا إذا كان بعضها غنيًا بالدهنيات.

الجوزاء
مهنيًا: لا تزال التأثيرات الفلكية مناسبة فتسهل عليك المهمة لكسب التأييد والتخفيف من السلبيات ومواكبة مجريات الأمور بمهارة وحنكة.
عاطفيًا: كن لطيفًا مع الحبيب ولا تتصرف بعنف تجاهه، بعض العوائق المادية تقف في طريق العلاقة.
صحيًا: تنازل عن عنادك بان الرياضة لا تفيد بشيء، جرب لترى بأم العين.

السرطان
مهنيًا: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.
عاطفيًا: تندفع بمشاعرك تجاه الحبيب ولا تعرف كيف تسيطر عليها، كن صريحًا معه وتوقف عن المراوغة.
صحيًا: قد تقرر الانتقال إلى حياة صحية سليمة بعيدًا عن كل ما يعكر صفو حياتك.

الأسد
مهنيًا: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية لكنك تقيم وزنًا لبعض التحذيرات، تقرر عدم الاستمرار على هذا النحو لئلا تحصد الخيبة.
عاطفيًا: الثقة المتبادلة توفر لك وللشريك مزيدًا من الراحة، فتفكران براحة أحدكما إلى جانب الآخر.
صحيًا: نفذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام.

العذراء
مهنيًا: أجواء فلكية رابحة ومميزة تخدم مصالحك فالحظوظ الكبيرة ترافقك تطور مهم يحمل نوع من تغيير ويسهل أمورك.
عاطفيًا: لا تستهزئ بردّة فعل الشريك، قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في كل شيء.
صحيًا: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائيًا والانتباه لصحتك.

الميزان
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم معلومات جيّدة تأتي عن طريق الوحي أو من خلال أحد النافذين، وكذلك يجلب لك مساعدة خفية يحملها القدر.
عاطفيًا: قضية مستجدة لها علاقة بالشريك وتنجلي الأمور في موضوع كان غامضًا، تذهب لاكتشاف ما هو مجهول.
صحيًا: لا بأس من النهوض صباحًا والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل.

العقرب
مهنيًا: نجاح مشروع لك يسلط عليك الضوء ويجعلك قبلة أنظار كبرى الشركات والعقود المغرية بغية الفوز بك، هنيئًا لك.
عاطفيًا: يؤدي أحد المقربين دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلك.
صحيًا: انطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة.

القوس
مهنيًا: لا تجرب القدر ولا تذهب إلى مجالات خطرة. قد تنزعج لبعض الخلافات بالرأي، ويتغير مزاجك، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور.
عاطفيًا: استمع إلى مطالب الحبيب ولا تهملها، بإمكانك تلبية ما تعتبره غير مكلف.
صحيًا: تجنب قدر الإمكان السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.

الجدي
مهنيًا: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.
عاطفيًا: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.
صحيًا: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل.

الدلو
مهنيًا: تعيش يومًا متقلبًا ضاغطًا تحت تأثير القمر من العقرب وقد يطلب إليك التنحي من مكان أو مساعدة الآخرين أو القبول ببعض التنازلات في العمل.
عاطفيًا: تتاح لك اليوم فرص عاطفية جيدة وأجواء تشويقية وخصوصًا أن كوكب مارس في برجك يولد بعض الحماسة والآمال الجديدة.
صحيًا: كن على ثقة تامة بالرياضة فهي قادرة على إبقاء الصحة سليمة والجسم معافى.

الحوت
مهينًا: يوم واعد بتقدّم مهني أو ربّما اجتماعي، وتزدهر عملية التواصل مع الزملاء وتبدو العلاقات ممتازة.
عاطفيًا: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك إلا الآثار السلبية، فكن حذرًا.
صحيًا: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم.

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