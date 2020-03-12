محافظ بورسعيد: نتابع شفط مياه الأمطار من محطة كهرباء الرسوة

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، ميدانيًا، أعمال سحب وشفط تجمعات المياه من محطة كهرباء الرسوة، والناتجة عن سقوط الأمطار بغزارة على أحياء المحافظة.وشدد المحافظ، خلال متابعته العمل بالمحطة، على استمرار العمل والتواجد الميداني وتمركز المعدات في الشوارع المختلفة للتعامل الفوري مع أثار الطقس السيئ، وذلك لحين الإنتهاء من موجة الطقس السبت المقبل.وكان محافظ بورسعيد وجه رؤساء الأحياء بمتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكم المياه والتعامل الفوري معها، وأيضا التنبيه على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإضاءة أو السير بجوار اللافتات الإعلانية، مناشدا المواطنين بإلتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لحين استقرار الأحوال الجوية.كما قرر إغلاق جميع المنافذ الجمركية من بورسعيد بالإضافة إلى منع خروج أي سيارة من المحافظة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين في هذه الظروف الجوية غير المستقرة.