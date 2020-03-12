أسقف روما يصدر قرارًا بغلق الكنائس بالإيبارشية بسبب «كورونا»

أعلن الأنبا برنابا أسقف روما وتورينو، عن إغلاق الكنائس القبطية الأرثوذكسية بالإيبارشية، وإلغاء كافة الأنشطة وزيارة الأقباط للكنائس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وجاء نص رسالة الأنبا برنابا كالتالي: "نظرًا للظروف التي تمر بها إيطاليا وتفشي فيروس كورونا وانتشاره وتحويل كل إيطاليا إلى منطقة حمراء، تقرر وقف كل الخدمات والقداسات بالكنيسة ونصلي أن يرفع الله عنا هذا الوباء ويفتقدنا بمراحمه، الرب معكم وصلواتكم عنا".وتعتبر إيبارشية روما هى الإيبارشية الثانية فى إيطاليا والمهجر التى تغلق الكنائس بسبب فيروس الكورونا، وكانت الإيبارشية الأولى هى إيبارشية ميلانو.