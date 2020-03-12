السفير الصينى يكتب لـ«الدستور»: القاهرة شريك شجاع لا يخاف الصعاب



بعد اندلاع وباء فيروس كورونا المستجد أقامت الحكومة الصينية على الفور نظامًا وطنيًا موحدًا، واعتمدت أكثر التدابير شمولًا وصرامة ودقة لمحاربته، وبعد جهود شاقة يشهد الوضع فى الصين تحسنًا مستمرًا.

وبسبب الوقف الجزئى لوسائل النقل العامة والتعطيل المؤقت للإنتاج والعمل والدراسة، ترى بعض مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام أن الاقتصاد الصينى قد ضغط على «زر الإيقاف»، لكن، وكما أشار فخامة الرئيس الصينى، السيد شى جين بينج، يوم ٢٣ فبراير فى خطاب ألقاه، خلال اجتماع فى بكين، حول سبل تنسيق الجهود فى مسارى مكافحة الفيروس وتعزيز التنمية الاقتصادية، فإن تأثيرات الفيروس على الاقتصاد الصينى مؤقتة وقابلة للاحتواء، دون الإضرار بالاتجاه العام للاقتصاد الصينى نحو النمو.

تثق الصين فى قدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة لهذا العام، وستواصل التنمية الاقتصادية الصينية زخمها الإيجابى.

وتأتى ثقة الصين هذه من منطلق النقاط التالية:

أولًا: تتمتع الصين بالميزة النظامية المتمثلة فى تركيز الجهود على الأولويات.

تحت القيادة الموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعى اتخذت مختلف الوزارات والإدارات بالدولة بشكل سريع سلسلة من التدابير المتكاملة لمكافحة الفيروس، حيث خصصت وزارة المالية ميزانيات من الخزينة المركزية فى هذا الصدد، وأصدر بنك الشعب الصينى «البنك المركزى» إشعارًا بشأن تعزيز الدعم المالى لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وعملت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة على ضمان إمداد المستلزمات المهمة وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف العمل والإنتاج، سعيًا إلى الحفاظ على الحياة الطبيعية للجماهير.

ثانيًا: يتمتع الاقتصاد الصينى بالأسس المتينة لضمان تنميتها السليمة والمستدامة. منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية فى عام ١٩٤٩ حققت الصين معجزات عظيمة لا مثيل لها فى التاريخ البشرى، ويتميز الاقتصاد الصينى بمرونة وافرة وإمكانية ضخمة تمّكنها من الحفاظ على الاتجاه العام نحو النمو دون التأثر بالعوامل قصيرة الأمد.

فى عام ٢٠١٩، بلغ إجمالى الناتج المحلى للصين، باعتبارها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، أكثر من ٩٩ تريليون يوان صينى، أى ما يعادل ١٤.٤ تريليون دولار أمريكى، ويمثل أكثر من ١٦٪ من حجم الاقتصاد العالمى، الأمر الذى يمكّن الصين بشكل أكبر من احتواء المخاطر والتحديات قصيرة الأجل دون عرقلة الخطوات الثابتة للنمو الاقتصادى.

ثالثًا: يتمتع الاقتصاد الصينى بالميزة التنافسية المتمثلة فى اندماجه الكامل فى سلسلة التوريد العالمية.

وبعد أكثر من ٤٠ عامًا من الإصلاح والانفتاح أقامت الصين نظامًا صناعيًا حديثًا متكاملًا، والآن يرتبط الاقتصاد الصينى بالاقتصاد العالمى بشكل وثيق، خاصة فى إطار مبادرة «الحزام والطريق» التى أصبحت منصة تعاونية يشارك فيها المجتمع الدولى كله.

فى هذه الأيام، تبذل الصين جهودًا حثيثة لاستئناف الإنتاج والعمل بالمصانع والشركات، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ الإجراءات اللازمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد، فالتنمية المستقرة للاقتصاد الصينى لا تصب فى مصلحة الشعب الصينى فحسب، بل تسهم أيضًا فى تعزيز استقرار سلسلة التوريد العالمية والنمو الاقتصادى العالمى.

رابعًا: الارتقاء الصناعى والابتكار التكنولوجى يوفران قوة محركة مستمرة لتطوير الاقتصاد الصينى بجودة عالية.

منذ بدأ انعقاد المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى، فى عام ٢٠١٢، عمَّقت الصين دفع الإصلاح الهيكلى لجانب العرض، وعززت باستمرار حملة الابتكار والنمو السريع للطاقة الحركية الجديدة والصناعات الجديدة، واستمرار التحسين والارتقاء بهيكلها الصناعى، والتعزيز التدريجى لقدرات الابتكار العلمى والتكنولوجى، وتلك الإجراءات التى اتخذتها الصين فى وقت سابق جعلت لديها قوة كامنة خرجت فى الوقت الذى احتاجت فيه الصين إلى ذلك.

واستمرت الصين فى تحقيق طفرات مستمرة فى التقنيات الجديدة، والمنتجات الجديدة، ومجال الأعمال الجديدة، ونمت الطاقة الحركية الجديدة بشكل سريع، ووصلت بعض التقنيات الأساسية إلى مستويات رائدة على مستوى العالم.

ونظرًا لأن الوباء يتطلب من الناس عزل أنفسهم ويحد من التواصل بين الأشخاص، فإن صناعات مثل المطاعم والفنادق والنقل والسياحة والترفيه والتعليم والتدريب كلها تأثرت بشكل مباشر وكبير، لذلك أصدرت الحكومة الصينية سلسلة من سياسات الدعم والتدابير التى تتوافق مع الوضع الحالى، بما فى ذلك إعفاء قطاعات المطاعم والسكن وغيرها من القطاعات الخدمية من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك حث المؤسسات المالية على عدم تقديم القروض بشكل عشوائى أو قطع القروض أو الضغط لتسديد القروض وغيرها، حيث إنه بعد انتهاء فترة الوباء تلك سينمو القطاع الخدمى بشكل سريع لا محالة، وربما سيستهل فصلًا جديدًا من التحول والتطوير.

وعلى الرغم من تفشى الوباء، فإنه حدث تطور فى نماذج الأعمال الناشئة، خاصة مجال تكنولوجيا المعلومات، وأصبحت بشكل تدريجى تمثل محركًا مهمًا للتنمية الاقتصادية، بما فى ذلك لجوء أصحاب المحلات إلى البث المباشر لجذب المستهلكين، والتجارة الإلكترونية وغيرها من الأعمال الناشئة التى تطورت بشكل ضخم وسريع.

كما تسارعت معدلات التسوق عن طريق الإنترنت والتعليم الإلكترونى والعمل عبر الإنترنت والألعاب الترفيهية وكذلك قطاع التصنيع الذكى، وتستمر حركة التحول من الطاقة القديمة إلى الجديدة، كما تستمر التكنولوجيا الفائقة فى قيادة التطور.

ربما كشف الوباء تلك المرة عن أوجه القصور فى مرافق الصحة العامة، والقدرة على استقبال الطوارئ، وكذلك قصور فى الموارد الاحتياطية، ولكن هذا يجعلنا نفكر فى أنه فى المرحلة المقبلة هناك مساحة كبيرة من القطاعات التى تحتاج إلى الاستثمار فيها.

يمكننا أن نلاحظ أنه مع التحول المنظم للطاقة الحركية القديمة والجديدة، وتحديث وتطوير الهيكل الصناعى، والتطور السريع للصناعات الناشئة التى تعتمد بشكل كبير على الابتكار التكنولوجى يظل زخم التنمية الاقتصادية فى الصين قويًا.

وأخيرًا، يمكن القول إن حجم السوق الضخم ووجود إمكانيات ضخمة فى الطلب هما الداعمان القويان للتنمية الاقتصادية فى الصين.

إن الأشخاص هم المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية فى أى بلد. إن تعداد السكان فى بر الصين بلغ ١.٤٠٠٥ مليار نسمة بنهاية عام ٢٠١٩، وتجاوزت نسبة سكان الحضر الـ٦٠٪، وحسب التقديرات فهناك ٩٠٠ مليون شخص فى سن العمل، وهناك حوالى ١٧٠ مليون شخص من أصحاب المؤهلات العليا وشهادات التعليم المهنى، لذلك يمكن القول إن الصين تتمتع بمزايا عمالية وديموغرافية ضخمة.

إن الصين ليست مصنع العالم فحسب، بل باتت سوق العالم كذلك، إن عدد سكانها الذى يتجاوز ١.٤ مليار شخص يشكلون كبرى الأسواق الاستهلاكية فى العالم، وعلى الرغم من أن وباء الالتهاب الرئوى الجديد قد أثر على حركة الاستهلاك، فإنه يمكن القول إن تلك الاستهلاكات لم تختفِ، ولكن مؤجلة، حيث يمكن لسوق المستهلكين، البالغ عددهم ١.٤ مليار شخص، أن تحقق توسّعًا مستمرًا فى مساحة الطلب فى القريب العاجل، وتلك الإمكانيات والمرونة أهم ما يتسم به الاقتصاد الصينى، وتلك المزايا لا مثيل لها فى الاقتصادات الأخرى.

لذلك إننى على ثقة من أنه بفضل القيادة القوية للحزب الشيوعى الصينى، والمزايا الكبيرة للنظام الاشتراكى ذى الخصائص الصينية، وما أظهرته الصين من قدرة على التنظيم والتعبئة القوية الفعالة، والكفاح الموحد بين الحزب والشعب من مختلف العرقيات- سنتغلب على هذا الوباء بالتأكيد، وسنكون قادرين على الحفاظ على زخم التنمية السليم والإيجابى لاقتصادنا ومجتمعنا، وسنحقق أهدافنا المتمثلة فى بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وسنكافح الفقر فى معركة حاسمة لتحقيق مهامنا.

إن الصين ومصر دولتان عريقتان صاحبتا حضارتين قديمتين، تتميزان بعدم الخوف من الصعاب والشجاعة، وكذلك النمو والتقدم فى خضم المعاناة، كلها سمات مشتركة بيننا.

منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، قبل ٦٤ عامًا، تتطور العلاقات الثنائية دائمًا بخطوات سليمة وسريعة، مهما واجهنا من صعاب ومتغيرات على الصعيدين الدولى والإقليمى.

بعد ظهور الوباء فى الصين، وفى اللحظة الأولى أبدت الحكومة المصرية والشعب المصرى كامل التفهم والاحتواء والدعم للصين فى الأزمة التى تمر بها، وقامت الصين ومصر يدًا بيد معًا ببذل الجهود للوقاية والسيطرة على هذا الوباء، وكذلك تعزيز التعاون العلمى فيما بينهما.

وفى إطار مبادرة «الحزام والطريق» واصل التعاون الاقتصادى والتجارى الصينى-المصرى طريق التنمية الجديد الذى بدأه العام الماضى، فى مجالات التجارة الثنائية والاستثمار وبناء البنية التحتية والتمويل والتكنولوجيا الفائقة وبناء القدرات وغيرها من مجالات التعاون التى ما زالت تتقدم إلى الأمام بشكل مطرد.

إننى على ثقة من أنه بعد انحسار الوباء، لن يذكر التاريخ المثابرة البطولية لمعركة الشعب الصينى ضد الوباء فحسب، بل سيذكر التحام الصين ومصر معًا لمواجهة تلك الفترة العصيبة من التحديات والمخاطر.

سوف تجتاز الصداقة الصينية المصرية اختبار الوباء، وستجلب بالتأكيد ثمار نجاح لشعوب البلدين.

