الزيات: المشروعات الصغيرة تساهم في النهوض بالناتج المحلي

قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة كبيرة في النهوض بالناتج المحلي، مؤكدا أنها توفر فرص عمل لكثير من الشباب.وأكد الزيات، لـ"الدستور"، أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين تعمل بالتعاون مع الحكومة لوضع استراتيجية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إزالة التحديات التى تواجهه.وأشار عضو لجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تمكين وتأهيل المرأة للعمل من خلال توفير التمويل اللازم.