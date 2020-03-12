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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قطاع الاتصالات: الخدمة مستقرة وطوارئ لـ72 ساعة مقبلة

الخميس 12/مارس/2020 - 09:12 م
الاتصالات
الاتصالات
طارق عتمان
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شهد قطاع الاتصالات تكثيف حالة الطوارئ على مدار 72 المقبلة، والتي بدأت اليوم بسبب موجة الطقس السىء التي تشهدها البلاد، وطالب الجهاز القومي للاتصالات مشغلي المحمول الأربعة بضرورة متابعة حالة الاتصالات على مدار الساعة وإبلاغه بأي جديد.

وأهابت وزارة الاتصالات المواطنين بالابتعاد عن أبراج المحمول وكبائن التليفون بالشوارع أثناء الأمطار تجنبا للصعق بالكهرباء.

وشكلت وزارة الاتصالات غرفة عمليات من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع شركات الاتصالات تعمل على مدار اليوم ولمدة الـ ٧٢ ساعة القادمة لمتابعة تأثر شبكات المحمول والثابت بموجة الطقس السىء، ومواجهة أى أعطال أو تأثر لخدمات الاتصالات، وأن مركز تلقى شكاوى المواطنين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل بكامل طاقته لتلقى الشكاوى.

في هذا السياق يتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انتظام خدمات الاتصالات فى مصر ومدى تأثرها بموجة الطقس السىء التي تشهدها البلاد، حيث تواصل الوزير مع المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

كما تواصل الوزير عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات للاطمئنان على انتظام الخدمة واستعداد وجاهزية الفرق الفنية للتدخل السريع لإصلاح الأعطال فور حدوثها ووحدة ادارة الأزمات بالمصرية للاتصالات، وكذلك مركز خدمة العملاء لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.

كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات رفع حالة الاستعدادات لتلقى شكاوى المواطنين، في حال تأثر الخدمات المقدمة إليهم نتيجة موجة الطقس السيء التي تمر بها البلاد خلال هذين اليومين. كذلك يعمل فريق خدمة العملاء على مدار الـ 24 ساعة لتلقى شكاوى العملاء على رقم 140 والعمل على حلها في أسرع وقت، وذلك بالتعاون مع فرق التدخل السريع والفرق الفنية.

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