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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب محافظ بني سويف يتفقد إجراءات التعامل مع تداعيات الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 09:10 م
بلال حبش نائب محافظ
بلال حبش نائب محافظ بنى سويف
إسلام نصير
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نفذ بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة ميدانية برفقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تفقده للإجراءات المنفذة للتعامل مع تداعيات تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تابع أعمال كسح وشفط المياه التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع شركة المياه، خاصة وأن كميات الأمطار التي تتعرض لها المحافظة لم تشهدها من قبل.

وشملت الجولة المرور بكل شوارع المدينة العاصمة، مع تواصله الدائم برؤساء المدن الأخرى، للمتابعة الميدانية لأعمال شفط وكسح المياه، وكافة الإجراءات الاحترازية المنفذة ضمن خطة استعدادات محكمة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تنفذها رئاسة مجلس الوزراء بخطة شاملة تم وضعها للتعامل مع هذا الموقف.

كما تم متابعة أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، حيث يتم الدفع بمعدات وسيارات الشفط بشكل مستمر لسحب المياه، خاصة بالأماكن المنخفضة وأسفل ومطالع الكباري.
بلال حبش نائب محافظ بنى سويف
بلال حبش نائب محافظ بنى سويف
بلال حبش نائب محافظ بنى سويف
نائب محافظ بني سويف يتفقد إجراءات التعامل مع تداعيات الطقس السيئ
بلال حبش نائب محافظ بنى سويف
بلال حبش نائب محافظ بنى سويف
بلال حبش نائب محافظ بنى سويف
نائب محافظ بني سويف يتفقد إجراءات التعامل مع تداعيات الطقس السيئ

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