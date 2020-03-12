محافظ الغربية يتابع شفط المياه من شوارع المحلة (صور)

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة المحلة الكبرى، وذلك خلال جولته الليلية بالمدينة بحضور العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.وخلال الجولة؛ اطمأن محافظ الغربية على حالة الأنفاق بالمدينة، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة، لحين الانتهاء من شفط المياه من الشوارع بالتنسيق التام بين الأحياء وشركة المياه والحماية المدنية.وتعد هذه الزيارة هي الثانية لمحافظ الغربية، خلال اليوم الخميس، اليوم الأول من هذه الموجة السيئة للطقس، وتزايدت موجة الأمطار والرياح التي تتعرض لها محافظة الغربية زادت أحجام قطرات المطر وكميته، وهبت رياح شديدة خاصة على المدن المُطلة على نهر النيل في كفر الزيات وسمنود.وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، وشهدت الطرق انتشار الدوريات المرورية لتنظيم حركة المرور.وكلف محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء، بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين، وأعلنت شركة الكهرباء عن حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.