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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى بكرى يروى موقفا مشرفا لشاب خلال موجة الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 09:04 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
أحلام عبدالرحمن
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وجه الإعلامي مصطفى بكري، الشكر لشاب يعمل في المطار، بسبب تخليه عن "الجاكيت" الذي يرتديه لتغطية سيدة تبيع منتجات على أحد الأرصفة، لحمايتها من الطقس السيئ.

وقال بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر بها الكثير من النماذج التي تمتاز بالشهامة.

وأشار بكري، إلى أنه تم إغلاق العديد من الطرق بسبب العواصف الرملية ومنها "قنا - الأقصر، وقنا - سوهاج، وأسيوط - الخارجة، وقنا - البحر الأحمر، والواحات البحرية - الفرافرة، وأسوان - أبو سمبل".

وأضاف بكري، أن مدينة الإسكندرية شهدت هطول أمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، وكثفت الأحياء أعمال نزح تراكمات الأمطار من الشوارع، كما أجرى محافظ الإسكندرية جولات موسعة بالأحياء، وتفقد أعمال رفع تجمعات المياه من الشوارع.

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