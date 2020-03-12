تدشين معمودية جديدة بكنيسة العذراء مريم بالسويس

دشن الأنبا بموا أسقف السويس للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، معمودية جديدة بكنيسة العذراء مريم بالأربعين في السويس.وترأس الأنبا بموا صلاة التدشين بكنيسة العذراء مريم بمشاركة عدد غفير من اباء الكنيسة من بينهم: القمص انطونيوس ميلاد، والقس سيرافيم شفيق، والقس شاروبيم فوزي، والقس موسى سمير، والقس ارسانيوس سمري، والقس دانيال جمال.وأعرب كهنة الإيبارشية عن فرحتهم بتدشين المعمودية ونوال هذه البركة وسط فرحة من شعب الكنيسة.