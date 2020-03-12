المسماري: الجيش الليبي ذهب إلى مفاوضات «5+5» بشروطه

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء الخميس: "ذهبنا إلى جنيف احتراما لمخرجات نتائج برلين الذي أقر حل المليشيات".وأضاف المسماري خلال لقاء مع فضائية سكاي نيوز عربية، أن مؤتمر برلين طالب تركيا بالخروج من الملف الليبي، وذهبنا الى محادثات جنيف العسكرية 5+5 بشروطنا".وتابع المسماري: "لا نريد مناصب وليس لدينا مصالح كل ما يهمنا الوطن، والحرب على الإرهاب مستمرة".وأردف: "تنفيذ خروج ليبيا من أزمتها وحل المليشيات هو هدف الجيش، إضافة إلى تنفيذ خروج تركيا من ليبيا".وأشار الناطق باسم الجيش الوطني إلى خسائر النفط من الإقفالات، قائلا: "إذا أردنا استخدام ورقة النفط في ليبيا كنا فعلنا ذلك في 2016"، مجددًا إن إغلاق كافة الحقول تم في 24 ساعة من قبل الشعب.وتساءل المسماري، إذا كانت مؤسسة النفط تتحدث عن خسائر 3 مليار... فأين أموال الشعب؟، وأكد أن الشعب الليبي متخوف من الاستعمار التركي ولا يريد سوى تدخل دولي عادل.كما أكد أن كل إمكانياتنا القوات المسلحة تذهب إلى محاربة الإرهاب.. وجهودها الدفاعية تحافظ عليها لمنع العدو من التحرك، مجددًا أن 99% من الأراضي الليبية تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية.