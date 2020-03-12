الأنبا مكاريوس يلغى اللقاء الأسبوعي بسبب الطقس السيئ

لغى الأنبا مكاريوس الأسقف العام، لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، اليوم الخميس، اللقاء الأسبوعي لشعب إيبارشية المنيا، والذي يطلق مساء يوم الخميس من كل أسبوع، في كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا، بسبب سوء طقس الأحوال الجوية.يذكر أن الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، يترأس لقائين أسبوعيًا، الأول في كنيسة السيدة العذراء مريم، في منطقة الفكرية ـ المنيا، مساء كل اثنين، والثاني الخميس من كل أسبوع في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالمنيا.