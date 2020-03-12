أسقف بني سويف يلغي أنشطة الكنائس غدًا لسوء الطقس

أعلن الأنبا غبريال أسقف بني سويف للأقباط الأرثوذكس، عن إلغاء اللقاء الأسبوعي لدراسة الكتاب المقدس، غدًا الجمعة، والذي يطلق أسبوعيًا بمطرانية السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس.كما أكد الأنبا غبريال، أنه من المقرر أن تطلق كنائس الإيبارشية القداسات الصباحية فقط، وتلغي كافة الأنشطة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.