إغلاق المنافذ الجمركية وحظر خروج السيارات من بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، إغلاق جميع المنافذ الجمركية من بورسعيد، بالإضافة إلى منع خروج أي سيارة من المحافظة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين في هذه الظروف الجوية غير المستقرة.وتشهد بورسعيد سقوط أمطار رعدية غزيرة على كافة الأحياء، يصاحبها أصوات الرعد العالية وأضواء البرق في سماء المدينة، كما صاحب الأمطار الرعدية انخفاض في درجات الحرارة، ورياح متوسطة، وارتفاع أمواج البحر.ويترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غرفة عمليات المحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة، موجها بتكثيف العمل لمواجهة الأثار الناتجة عن سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه في مختلف الأحياء لسحب تجمعات مياه الأمطار.