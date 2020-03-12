«أبلة فاهيتا» تعود على قناة «on» ومنصة «Watch It».. قريبًا

قرر صناع برنامج «أبلة فاهيتا» تقديم موسم جديد، على أن يجرى عرض بعض الحلقات قبل شهر رمضان على قناة on ومنصة «Watch iT» الإلكترونية، ثم يُستكمل العرض بعد ذلك فى شهر يوليو المقبل.وكشف مصدر عن أن صناع «أبلة فاهيتا» سيلتزمون بنفس النمط الذى اشتهر به البرنامج وحقق بسببه جماهيرية واسعة، ولكن سيجرى تغيير بعض التفاصيل والتقنيات لتطوير المحتوى. وقال المصدر لـ«الدستور»: «انتهى صناع البرنامج بالفعل من تصوير برومو الموسم الجديد، وسيُطرح خلال أيام، كما بدأوا تصوير الحلقة الأولى التى ستتضمن استضافة أحد نجوم الفن المميزين».ويشارك فى تقديم البرنامج مع «أبلة فاهيتا» الدمية الشهيرة «كارو»، التى تظهر بشخصية ابنتها، إذ يجرى تقسيم الفقرات بينهما فى كل حلقة.وفى سياق قريب، سيقدم فريق عمل برنامج «snl بالعربى» موسمًا جديدًا بعد توقف دام شهورًا بأمر المجلس الأعلى للإعلام، وسيجرى عرض الموسم الجديد على إحدى المنصات الإلكترونية ديسمبر المقبل.ويبدأ التصوير بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، نظرًا لانشغال أبطال البرنامج حاليًا بتصوير فوازير للماراثون الرمضانى المقبل.وحقق برنامج «snl بالعربى» نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال مواسم عرضه، ويشارك فى تقديمه حازم إيهاب وأحمد سلطان وإسلام إبراهيم ونور قدرى، وهو من إنتاج طارق الجناينى.