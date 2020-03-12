الكبار.. «فلانتينو والبرنس وفرصة ثانية» فى المونتاج استعدادًا لـ«رمضان»

بدأت عمليات المونتاج لحلقات ٣ مسلسلات ستتنافس خلال الموسم الرمضانى المقبل، استعدادًا لتسليمها للقنوات الفضائية قبل حلول الشهر الكريم، وهى «فلانتينو» و«فرصة تانية» و«البرنس».وتجدر الإشارة إلى أن شركة «سينرجى»، المنتجة للمسلسلات الثلاثة، قررت تسليم القنوات العارضة الحلقات العشر الأولى من كل مسلسل قبل بدء شهر رمضان.وبدأ مرقس عادل، مخرج مسلسل «فرصة تانية»، بطولة ياسمين صبرى، عمليات المونتاج خلال الأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع تصوير بقية حلقات العمل لمدة ١٧ ساعة يوميًا.وقال «عادل» لـ«الدستور»، إنه يسير بخطى ثابتة ويأمل فى إنهاء تصوير جميع الحلقات قبل بدء الشهر الكريم.ويشارك فى بطولة العمل إدوارد ودياب وأحمد مجدى وأيتن عامر وعمر الشناوى ومحمود البزاوى وكريم عبدالخالق وهبة عبدالغنى، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وعالجه دراميًا محمد سيد بشير. وأوشك المخرج رامى إمام على إنهاء أعمال مونتاج مسلسل الزعيم عادل إمام الجديد «فلانتينو»، إذ يجرى حاليًا عمليات المونتاج للحلقات الأخيرة.ويعتبر «فلانتينو» أول المسلسلات المشاركة فى السباق الرمضانى المقبل التى انتهى تصويرها.ويشارك فى بطولة المسلسل دلال عبدالعزيز وداليا البحيرى ووفاء صادق وطارق الإبيارى وهدى المفتى ومحمد كيلانى ورانيا محمود ياسين وإلهام عبدالبديع وسليمان عيد وبدرية طلبة وأحمد فريد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر.كما بدأ المخرج محمد سامى فى مونتاج الحلقات الأولى من مسلسل «البرنس»، الذى يخوض بطولته محمد رمضان، وانتهى حتى الآن من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد المسلسل الذى يجرى تصويره داخل الديكور الأساسى للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامى وبعض الأماكن المتفرقة فى شوارع القاهرة.ويقدم «رمضان» خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى «رضوان البرنس»، ويدخل فى صراعات مع إخوته.ويشارك فى المسلسل نور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبدالعزيز وعبدالعزيز مخيون وريم سامى وسلوى عثمان ومحمد علاء وصفاء الطوخى ومحمد حاتم ورحاب الجمل وحازم إيهاب وأحمد داش.