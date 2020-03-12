دهب عيرة.. 20 ساعة تصوير يوميًا لإنجاز مشاهد مسلسل يسرا



تصور يسرا مشاهدها حاليًا فى ديكور فيلا بالمعادى، ويمتد العمل هناك لمدة أسبوع، قبل العودة مرة أخرى للوكيشن الرئيسى للعمل فى ديكور مصنع وعدد من الديكورات الأخرى بشوارع القاهرة.

وكشف مصدر داخل فريق العمل عن أن المخرج سيستعين بوحدة إخراج ثانية، بقيادة مساعده، لتصوير عدد من المشاهد، فى محاولة لإنهاء أكثر من ٥٠٪ من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر أبريل المقبل، خاصة أن المسلسل سيجرى تصويره بالكامل فى القاهرة.

وانتهى مؤلفو المسلسل أمين جمال وأحمد عادل ومحمد أبوالسعد من كتابة أكثر من نصف حلقات العمل، وحرصت يسرا على قراءة الحلقات كاملة ووضع بعض التعديلات عليها.

ويحاول مؤلفو العمل إنهاء الحلقات المتبقية لتسليم السيناريو كاملًا نهاية الشهر الجارى، خاصة أنه جرى الاتفاق على كل الخطوط العريضة للأحداث والشخصيات بعد جلسات عمل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتدور أحداث المسلسل حول المشكلات الأسرية التى تتسبب فى هروب أحد أفراد العائلة إلى طريق الإدمان، إذ تجسد يسرا شخصية «عهد» التى تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائمًا بحل مشكلات أخواتها، بينما تهمل ابنها «هشام»، الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعى يصبح مدمنًا.

مسلسل «دهب عيرة» إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب، للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وبيومى فؤاد وخالد أنور وخالد سرحان وهنادى مهنا وتيام مصطفى قمر.

وتعود يسرا بـ«دهب عيرة» إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، إذ قدمت آخر أعمالها «لدينا أقوال أخرى» بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا ونجلاء بدر وأحمد حاتم ونهى عابدين ومحمد شاهين وعمر زهران وسلمى أبوضيف ولطيفة فهمى وهدى المفتى، وكان من تأليف عبدالله حسن وأمين جمال عبدالله أبوبكر وإبراهيم محسن، وإخراج محمد على.

