«الزراعة» تتابع تأثير الأمطار على الماشية والدواجن

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة تأثير سقوط الأمطار على الدواجن والماشية في جميع المحافظات، وتلقى الوزير، 5 تقارير حول تأثير الأمطار علي الحالة الصحية للدواجن والماشية، شاركت في إعداده معاهد صحة الحيوان واأمصال واللقاحات البيطرية وتناسليات الهرم وبحوث الإنتاج الحيواني والمعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية.وأكد أنه ﻻ داعي للقلق والزعر المصاحب لسقوط الأمطار، حيث أنه في ظل اتباع التدابير اﻻحترازية التي أقرتها الوزارة، وهي عدم الدفع بالحيوانات للرعي في الحقول والالتزام بالتواجد والتغذية داخل العنابر وأماكن إيواء الحيوانات أثناء موجة الأمطار الشديدة وتغطية مخازن الأعلاف والعلائق المفتوحة لمنع النمو الفطري.وأوضحت التقارير، ضرورة مراعاة أن تتحرك السيارات التي تحمل مخاليط الأعلاف في الأوقات غير الممطرة وبداخلها غطاء يمنع تسرب المياة، كما يجب العمل على تدفئة العنابر مع التهوية السليمة والتأكد من سلامة وتأمين كل أجهزة ووسائل التدفئة.وشددت التقارير على أهمية توفير الراحة للقطعان واﻻهتمام بقواعد الإيواء المناسبة، مع اﻻهتمام بالتحصينات المناسبة في الأوقات الموصي بها، مشيرا إلى أنه في ظل اتباع هذه الاحتياطات لن يكون هناك تأثير سلبي على ثرواتنا الحيوانية والداجنة، وأن هذه الأمطار خير لتنقية الهواء من الميكروبات والأتربة ولنمو المراعي الطبيعية، مع تمانينا بدوام الخير والأمان لمصر وشعبها وتنمية لثرواتنا الحيوانية والداجنة.ولفتت التقارير، إلى ضرورة عدم الدفع بالحيوانات للرعي في الحقول والالتزام بالتواجد والتغذية داخل العنابر، وأماكن إيواء الحيوانات أثناء موجة الأمطار الشديدة، وتغطية مخازن الأعلاف والعلائق المفتوحة لمنع النمو الفطري.