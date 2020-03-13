أخرها «التنين».. أعتى 8 عواصف ضربت العالم

ضربت مصر، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، عواصف وأمطار رعدية وصفتها هيئة الأرصاد الجوية بأنها الأعتى والأقوى في تاريخ مصر، ونصحت الجميع بالالتزام في منازلهم وعدم الخروج.وأكدت الأرصاد أن الأمطار التي سقطت ولازالت مستمرة كانت 45 ملى، وتصل لحد السيول في بعض المحافظات، بواقع ٧٠ ملي، متوقعة أن يشتد الأمر الجمعة.أما عن الرياح، أعلن مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح وصلت إلى 60 كيلو متر في الساعة الواحدة، بما يعادل 30 عُقدة، وهي سرعة كبيرة للرياح، وأثر ذلك على اللوحات المعدنية والأشجار والمنازل القديمة والمتهالكة.وسميت الأرصاد تلك العواصف بـ"التنين" بسبب شدتها وإنها غير مسبوقة في تاريخ مصر، بيد أنها لم تكن الأولى عالميا فقد شهدت دول العالم عواصف وأمطار رعدية سجلت في التاريخ لاسيما العصر الحديث. ولذلك ترصد الدستور في التقرير التالي أعتى العواصف التي ضربت العالم.بتريشياواحد من أعتى العواصف الترابيزة والامطار الرعدية التي صنفت الاقوى عالميا، وضربت المكسيك، إذ بلغت سرعة الرياح وقتها 325 كلمساعة، وهو رقم قياسي لم يسبق أن سُجل في التاريخ، وتراجعت سرعة ذلك الإعصار والرياح إلى 305 كلمساعة.هايانصنفت تلك العواصف بأنها الثانية عالميا من حيث شدتها، والتي أصابت الفلبين وميكرونيزيا والصين وفيتنام عام 2013، وجاء تصنيفها لكونها الأكثر تدميرا ودموية في تاريخ الفلبين تحديدا.بلغت سرعة الرياح وقتها نحو 314 كيلومترا في الساعة، ومن شدتها قتلت الرياح نحو 12 ألف شخص وخسائر مالية قدرت بـ686 مليون دولار، كما ألحق أضرارا بـ11 مليون شخص، إذ أصبح معظمهم بدون مأوى.كاتريناانا ولاية فلوريدا الأمريكية لم تكن بمنأى عن تلك العواصف والاعاصير المدمرة، اذا انها أصيبت باحداهم خلال هام ٢٠٠٥، فكان إعصار كاترينا هو من ادي بها إلى مقتل 1833 شخصا، فضلا عن خسائر مادية قدرت بنحو 108 مليارات دولار.وصنفت تلك الرياح في بدايتها بأنها من الدرجة الأولى قبل أن يشتد ويصبح من الدرجة الخامسة وألحق أضرارا في ولايات ميسيسبي ولوزيانا، ويعد من أكثر العواصف دموية في تاريخ الولايات المتحدة.ميتشنأكثر من١١ الف قتيل و٢ مليون مشرد، خلفهم إعصار ميتشن التضخم في تاريخ البحر الكاريبي، حيث بلغت سرعة الرياح والعواصف وقتها 290 كيلومترا في الساعة.كمنت شدة الإعصار في انه عصف بدول أخرى بجانب البحر الكاريبي وهي الهندوراس وغواتيمالا ونيكاراغوا، وكان الأعتى في تلك الدول.ويلماعواصف رعدية جامحة اجتاحت شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وولاية فلورديا الأمريكية، خلال عام 2005، وقضي على نحو 62 شخصا، وأضرار مادية ضخمة حلت بتلك الولايات.قضى على هؤلاء الأشخاص لكون سرعة الرياح به وصلت إلى 295 كليو مترا في الساعة، وتحول من عاصفة استوائية قرب جاميكا إلى إعصار من الدرج الخامسة.نانسيورغم قوة اليابان الاقتصادية عالميا الا انها لم تكن بمنأى عن تلك العواصف الضخمة، حيث ضربتها عواصف نانسي الرعدية عام ١٩٠٦، بلغت سرعتها بلغت 345 كيلومترا في الساعة.وجاءت الرياح من المحيط الهادي بسرعتها القياسية لتقضي على 191 شخصا مصرعهم جراء الإعصار، فيما أصيب الآلاف، وتسبب بدمار هائل في اليابان.جالفستون العظيمفي عام ١٩٠٠، ضربت الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من اقوى الرياح والعواصف الرعدية، والذي سمي ب جالفستون العظيم، واعتبر الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.العاصفة جالفستون بدأت من ولاية تكساس وكانت وقتها من الدرجة الأولى، وتحولت الي الدرجة الخامسة بعد ساعات قليلة، وأسفر عن مقتل ما بين 8000-12000 ألف شخص.ارماوأخيرا إعصار ارما، الذي من شدته وصف بالوحش بسبب شدة رياحه وعواصف، والذي ضرب عدة مناطق في جزر الكاريبي، وجزر تيركس أند كايكوس.ويعتبر أحد أعنف وأقوى العواصف التي ضربت المحيط الأطلسي خلال 100 عام، ما أودى بحياة 14 شخص حتى الآن، لاسيما انه انطلق بعد ذلك إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.