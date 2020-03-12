أبرز جهود المحافظات وأجهزة الدولة لمواجهة السيول

موجات من الأمطار الرعدية الغزيرة اجتاحت محافظات الجمهورية، وخاصةً على السواحل الشمالية ومحافظات القناة والوجه البحرى والقبلي، وصلت إلى حد السيول، مع توقعات باستمرارية هذه الموجة المصاحبة بهبوب العواصف والرياح الترابية مع انخفاض في درجات الحرارة.حالة من الطوارئ شهدتها جميع المحافظات في مصر، مع تفعيل دور جهاز إدارة الأزمات، تستعرض "الدستور" في التقرير التالي، جانب من هذه الجهود التي قامت بها الأجهزة الإدارية للدولة.في إطار خطة التعامل مع الأزمات وإدارتها بدون خسائر خصصت محافظة القاهرة خطوطًا ساخنة؛ لاستقبال أية بلاغات من المواطنين عن تجمعات مياه الأمطار، وذلك من خلال تواصل المواطنين على الرقم الساخن 175، فضلًا عن أرقام خطوط أخرى فرعية للأحياء الرئيسية في محافظة القاهرة.وأوضح عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنه تم العمل على مواجهة موجات تقلبات الجو بوضع حلول بشكل استباقي، وذلك من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية، بدايةً من الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركات الصرف الصحي والمياه وكافة الأجهزة التنفيذية الأخرى، وذلك من أجل التعامل الفوري مع أماكن تجمعات المياه والدفع بسيارات كسح مياه الأمطار لمواجهة أي حادث طارئ.لم يختلف الوضع كثيرًا في محافظة البحيرة، كلف المحافظ هشام آمنة بإخلاء المناطق المنخفضة الأكثر عرضة للخطر من المواطنين على أن يتم نقلهم إلى أماكن الاغاثة، كإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم، على أن يقوم بالمتابعة، فرق الأزمات والطوارئ وفرق التدخل بجميع المراكز والمدن.و انتشرت في أنحاء المحافظة جميع فرق ومعدات التدخل السريع منذ بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، ووصلت عدد المعدات نحو 800 عربة في جميع مدن وقرى المحافظة على كسح مياه الأمطار من الشوراع، بالإضافة إلى انتشار سيارات الشفط والمعدات بنطاق المحافظة.المنطقة الشمالية العسكرية قامت بتزويد محافظة البحيرة بعدد 4 وحدات كبيرة لشفط وكسح المياه للمساهمة مع المعدات الحالية لمواجهة ومجابهة موجة الأمطار المتوقعة بالتعاون مع المنطقة الشمالية ومديرية الأمن، مع التواجد لجميع الخدمات الاخرى كالإسعاف والمستشفيات والتواجد المروري في الشوارع.أما محافظة الشرقية تعرضت لموجة من هطول الأمطار الرعدية، أدت لشلل في الحركة المرورية وارتباك الشوارع؛ ففى مدينة الزقازيق أغلقت المحلات التجارية، أما أبو حماد جرى قطع الكهرباء أثناء هطول المطر تجنبًا لحدوث ماس كهربائى.وعليه، قامت محافظ الشرقية برفع حالة الطوارئ من قبل كافة الأجهزة التنفيذية في كافة مراكز ومدن المحافظة؛ بهدف مواجهة تقلبات الأجواء فضلا عن مراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية، للتأكد من تصريفها مياه الأمطار وعملها بكفاءة وإصلاح التالف منها، بالاضافة الى ضرورة المرور على أعمدة الكهرباء والتأكد من تغطيتها بالبلاستيك، لتقليل حوادث الصعق بالكهرباء والحفاظ على أرواح المواطنين.كما استمر رفع حالة الطوارئ فى جميع المراكز والمدن والأحياء، لمواجهة أى آثار قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتعامل معها فورًا لحين استقرار الأحوال الجوية واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين‪.وفي محافظة كفر الشيخ ناشدت الأجهزة التنفيذية المواطنين بتوخى الحذر فى ظل هذه الأجواء العاصفة لتجنب الخسائر أو تعرض المواطنين لأى أخطار، مع التأكيد على عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين لحين انتهاء تساقط الأمطار‪.‬وفي هذا الصدد، وجه محافظ كفر الشيخ، بتعليمات للأجهزة المعنية بالتعامل الفورى مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع، مع استمرارية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية الحادة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للانتهاء من موجة التقلبات الحوية بأقل خسائر ممكنة بجميع مدن وقرى المحافظة.