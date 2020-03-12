كورونا يرفع وفيات إيطاليا لـ1016 شخصًا

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الخميس، إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد قفز بواقع 189 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 1016 أي بزيادة نسبتها 23%.وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا، وهي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا بالفيروس، إلى 15113 بعدما سجل 12462 أي بزيادة نسبتها 21.7 %.وهذه أكبر زيادة يومية في عدد الحالات منذ اكتشاف التفشي في 21 فبراير.وقالت وكالة الحماية المدنية إن هناك 1153 شخصا في العناية المركزة.