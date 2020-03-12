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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تأجيل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
الخميس 12/مارس/2020 - 07:37 م
الدستور
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