إغلاق نفق العروبة.. و«المرور» تخصص رقما لطلب الإغاثة بسبب الطقس السيئ

قال الرائد كريم هاشم، بالغرفة العامة لإدارة المرور، إنه تم إغلاق نفق العروبة وتحويل مسار السيارات في اتجااه طريق المحور نحو طريق الميرغني، وأعلن رقم للإغاثة المرورية 01221110000، لمن يعلق في الطريق.ووجه خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، نصائح لأي قائد مركبة قبل التحرك أن يتأكد من الصلاحية الفنية الكاملة للسيارة خاصة الفرامل ومساحات السيارات، وأن يترك مسافات للأمان، ولا يضغط فرامل بسرعة حتى لا تنزلق السيارة.وأكد أنه توجد سيارات الإغاثة على جميع الطرق المحورية، والغرفة المركزية تتلقى البلاغ وتوجه إلى أقرب خدمة مرورية لتقديم العون.