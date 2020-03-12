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محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب كمية من أقراص التخسيس بجمارك بورسعيد

الخميس 12/مارس/2020 - 07:28 م
أقراص
أقراص
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العام لجمارك الاستثمار ببورسعيد، برئاسة الجرايحي خميس، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص التخسيس، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتم تشكيل لجنة جمركية من حسام شرباص وصالح أحمد مأمورى الحركة وعامر عثمان مراجع حركة وحسن أبو جميل مدير الحركة ومحمد مصطفى رئيس الساحة لإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول الحاوية رقم CAXU8232665 بوزن 14.420 طن بيان جمركي رقم 395 لسنة 2020 منطقة حرة ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 567 كرتونة إكسسوارات مكاتب.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 120 ألف قرص تخسيس غير مدرجة بالمستندات ولم يتم تقديم الموافقات الاستيرادية والصحية لها.

وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى

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