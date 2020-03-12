«الأمطار» تسقط سقف عقار بالمحلة (صور)

شهدت منطقة «سكة طنطا» بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، واقعة انهيار سقف منزل بالدور الثالث بعقار، بعد سقوط أمطار غزيرة متواصلة منذ فجر اليوم دون وجود إصابات.وفوجئ أهالي المنطقة بانهيار سقف العقار الموجود بمنطقة سكة طنطا بحي ثان المحلة الكبرى، وتسبب في إحداث شلل مروري أدى إلى إغلاقه دون أي تحرك من المسئولين بديوان مجلس مدينة المحلة الكبرى.ويجرى رفع الأنقاذ من العقار المشار إليه حتى يعيدوا فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات، فيما شهد الشارع تجمعات مائية وبرك ومستنقعات.