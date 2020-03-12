تفاصيل تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب حادث قطاري إمبابة

أعلنت هيئة السكك الحديدية تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء مهندس محمد غزال نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع السلامة والجودة وعضوية نائب البنية الأساسية ونائب المسافات الطويلة والقصيرة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الإدارة المركزية الإشارات ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الادارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة للوقوف على أسباب ومسببات الحادث.وقالت السكك الحديدية في بيان لها، إن القطار رقم 991 القادم من سوهاج للقاهرة كان محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، وكان هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية واصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة، ما نتج عنه إصابة 13 بكدمات بسيطة، وتم نقلهم لمستشفيات معهد ناصر وشبرا العام والسكة الحديد.وانتقل وزير النقل المهندس كامل الوزير، إلى موقع حادث تصادم قطاري إمبابة، لمتابعة آثاره، وأمر بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث والتحفظ على سائقي القطارين.