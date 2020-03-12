معتز الدريملي أمينا عاما لـ«حماة الوطن» بالجيزة

قرر حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدى، تعيين المهندس الشاب معتز الدريملي، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة.ويعد تعيين الدريملي، السابقة الأولى في تاريخ الحزب بتولي شاب في العقد الثالث من العمر مسؤلية محافظة الجيزة والتى تعد العاصمة الثانية للدولة.وأشار الحزب في بيان له، أنه في إطار إيمانه بالشباب والعمل على خلق فكر سياسي جديد وذلك بالتوازى مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين الشباب في المناصب السياسية ليكون دورا أكثر فاعلية في المجتمع، فقد بدأ الحزب في تمكين الشباب في المناصب القيادية به.وواضح الحزب بأن أمانة الجيزة ستشهد خلال الفترة المقبلة تعيين عدد كبير من الشباب إيمانا بهذا الفكر الشاب وضخ دماء جديدة قادرة على الانتشار وتفعيل الدور المجتمعي في الشارع الجيزاوى لخدمة أهالى المحافظة وضواحيها والتفاعل على الأرض.