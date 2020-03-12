أحمد بتشان يطرح كليب «بعد غيابه» (فيديو)

طرح المطرب أحمد بتشان ثالث كليباته بعنوان "بعد غيابه" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، وهي إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".وكان أحمد بتشان طرح أكثر من كليب كان آخرها "بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وأغنية "لازم افهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم وحققت نجاحًا كبيرًا.وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم مع مجموعة من أهم صناع المزيكا فى مصر والوطن العربى، من الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج الدين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وعزيز الشافعى، وأحمد المالكى، وعمرو المصرى، وهشام صادق، وخالد فرناس.أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، ورامي جمال، ومصطفى محفوظ، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، وكريم عبد الوهاب، وإيهاب فاروق، وعمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.