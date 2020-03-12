البرازيل تعلن إصابة وزير اجتمع مع ترامب بـ«كورونا»

قال مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل، اليوم الخميس، إن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن مصاب بفيروس كورونا بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.ورافق واجنجارتن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ونشر صورة على موقع إنستجرام يظهر فيها واقفا إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت البرازيل في البيان إنها أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.