ترامب يرحب بانهيار أسعار النفط

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بانهيار أسعار النفط، معتبرًا ذلك بمثابة "تخفيض ضريبي" للمستهلكين الأمريكيين.وقال ترامب من المكتب البيضاوي إنّ "أسعار النفط في مستوى لم أجرؤ أبدًا على تخيّله... مع انخفاض الأسعار في محطات البنزين، سيكون ذلك بمثابة تخفيض ضريبي، تخفيض ضريبي كبير".وانهارت أسعار النفط، العمود الفقري لاقتصاد الخليج، الخميس على خلفية حرب أسعار أطلقتها السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد روسيا التي رفضت دعوة لتخفيض الانتاج العالمي للخام لتعويض تراجع الطلب.