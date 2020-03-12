سقوط سقف جراج عمومي وانقطاع الكهرباء في بلبيس

تسبب سوء الأحوال الجوية، منذ فجر اليوم الخميس، في تعطل مرافق مدينة بلبيس رغم جهود مسؤولي المدينة في احتواء الأزمة.وأنتج الطقس، انقطاعا للكهرباء وخطوط التليفون وشبكة الإنترنت وسقوط سقف جراج عمومي بمنطقة المنشأة في بلبيس، إلى جانب امتلاء الشوارع بمياه الأمطار وقطع مياه الشرب وتعذر سير السيارات والأهالي الذين سارعوا لفتح البلاعات لتصريف المياه التي دخلت المنازل.