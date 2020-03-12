بورصة لندن تنهار بنسبة الـ10%

سجّلت بورصة لندن تراجعًا حادًا بلغ أكثر من 10% الخميس قبل ساعة من الإغلاق، بسبب الهلع المسيطر جراء فيروس كورونا المستجدّ والإحباط من تدابير البنك المركزي الأوروبي.ونحو الساعة 15،45 ت غ، خسر مؤشر فوتسي-100 للشركات الكبرى في لندن 10،02% فتراجع إلى 5287،86 نقطة، مقتربًا بذلك من أحد أسوأ معدّلات التراجع في تاريخه عند الإغلاق.